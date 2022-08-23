В Анапе прохожие спасли 3-летнего мальчика, упавшего с лестницы в обрыв

В Анапе трехлетний ребенок упал с лестницы в обрыв. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мама с ребенком и бабушка поднимались с пляжа по лестнице. Что-то пошло не так, и мальчик свалился с лестницы в пространство между перилами и чудом застрял в камышах на склоне", - поделился с изданием очевидец.

Женщина не смогла самостоятельно спасти сына. Ее крики услышали прохожие, принесли автомобильный трос и с помощью него подняли трехлетнего мальчика. Ребенок не пострадал.

"Все живы и здоровы, отделались царапинами и испугом", - рассказал очевидец.