В Индии в зоне наводнения оказались около 1 млн человек

Порядка 1 млн человек оказались в зоне затопления в индийском восточном штате Одиша, где мощные муссонные ливни вызвали разливы местных рек. Вода затопила и отрезала от внешнего мира более 250 населенных пунктов, в основном на севере штата, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, наводнением затронуты округа Баласор, Маюрбхандж, Джаджпур и Бхадрак. Из берегов вышли реки Субарнарекха, Будхабаланга, Джалака и Байтарани.

Правительство Одиши в воскресенье начало создание центров временного размещения и помощи беженцам. Уже организовано 440 таких центров, где жители пострадавших от стихии деревень могут получить жилье, еду и первую помощь.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни в затронутых наводнением районах могут продолжиться.