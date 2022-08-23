Коммунальщики в Германии подали иски о доходах на €34 млрд

Коммунальные предприятия ФРГ подали иски о доходах от надбавки на газ, попросив около €34 млрд. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сбор выплачивается и передается поставщикам энергии и, следовательно, конечным потребителям через Trading Hub Europe (THE), совместное предприятие операторов газотранспортной системы", - отметили в публикации.

По данным THE, отчеты поступили от AXPO Solutions AG, DXT Commodities SA, EWE Trading GmbH, ENET Energy SA, Gunvor Group Ltd. и многих других. При этом 12 из них подали иски.

22 августа Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. ФРГ не стала дожидаться ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток". Изначально Европейская комиссия призывала немецкие предприятия заполнить газовые хранилища к 1 октября.