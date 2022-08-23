Лесные пожары уничтожают национальный парк в России

Сегодня спасателям в Рязанской области предстоит один из самых сложных дней. По прогнозам синоптиков, Центральную Россию накроет аномальная жара, которая может стать причиной новых очагов лесных пожаров. Оценить масштабы пожаров лучше всего можно с высоты птичьего полета, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Почти половину области заволокло едким дымом. И уже сегодня он придет в столичный регион. По словам синоптиков, концентрация смога и запаха гари будет максимальной. В МЧС уже призвали жителей не открывать окна и включить кондиционеры. По данным ресурса, отслеживающего ветер и перемещение воздушных масс, облака углекислого газа уже достигли Московской области - видно, как они тянутся с юга и охватывают Орехово-Зуево, Сергиев-Посад и Клин.

Всего в нескольких километрах от национального парка, где обнаружили очаг возгорания, находится поселок Деулино. В какой-то степени повезло, что пожар низовой - в отличие от верхового, он распространяется медленнее.

Тушат и на земле, и с неба. Над Деулино то и дело пролетают пожарные вертолеты и самолеты.

Задача авиаспасателей - окружить и локализовать крупные очаги, пока наземные отряды тушения проливают водой уже тлеющие участки леса. Но и это крайне опасно - если ветер резко изменится, можно попасть в огненную ловушку, как на этих кадрах. Пожарных спасла только скорость.

Окружить огонь мог и жителей Деулино. Их даже начали выселять из поселка, но повезло - пожар удалось остановить на другой стороне реки. И хотя очаг пока не локализован, жителям позволили остаться в домах.

Здесь буквально готовятся к обороне. У каждого во дворе - запас воды в бочках, песок, лопаты. Некоторые специально скосили сухую траву. И проливают придомовую территорию. Каждая искра может впоследствии уничтожить весь поселок.

"Все проливаем вокруг - и за изгородью, и в огороде. Травы вообще зеленой нет. Специально. Искры летят, ветер сильный", - рассказала жительница поселка Деулино Елена Крючкова.

Сейчас пламя уничтожает гордость Рязанской области - Мещерской национальный парк. За распространением огня следят с помощью спутниковых снимков. Но назвать точную площадь пожара невозможно из-за густого дыма. Спасатели успевают не везде, они заняты крупными очагами. Но постоянно высылают разведку, чтобы определить, насколько опасны локальные возгорания для людей. Вот здесь рядом - газопровод, поэтому в ближайшие минуты сюда привезут воду.

"Погодные условия крайне неблагоприятные - сохраняется жара, сохранится на еще много дней вперед, осадков не ожидается, сильный ветер, направление его меняется - все в целом крайне осложняет ситуацию и осложняет тушение пожара", - говорит врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Бороться с пламенем помогают группировки МЧС из пяти соседних регионов. Там, где невозможно добраться по земле, пожары тушат парашютисты-десантники. На помощь направили также бульдозеры. В ближайшие пару дней планируют опахать наиболее сложные очаги, чтобы локализовать их.

И сегодня же спасатели смогли предотвратить появление еще одной красной точки на карте России. В Ростовской области потушили крупный лесной пожар, который буквально еще этой ночью охватил 50 гектаров. И вот так сейчас выглядят поля. Они буквально выжжены, на земле лежат десятки сгоревших деревьев. В некоторых частях еще виден дым, однако открытого пламени уже нет.