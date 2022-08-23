https://news.day.az/world/1489203.html Крупный пожар произошел в Тюмени - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Тюмени - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Тюмени. Там загорелись два грузовика и производственное помещение.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, особую сложность при тушении возгорания представляли два кислородных баллона. Они взорвались прямо в ходе тушения пожара.
Между тем информации о пострадавших не поступало.
Сейчас устанавливаются все причины возникновения возгорания.
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