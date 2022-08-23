Крупный пожар произошел в Тюмени. Там загорелись два грузовика и производственное помещение.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, особую сложность при тушении возгорания представляли два кислородных баллона. Они взорвались прямо в ходе тушения пожара.

Между тем информации о пострадавших не поступало.

Сейчас устанавливаются все причины возникновения возгорания.