В Финляндии прошел чемпионат по обниманию деревьев

Прикоснуться к природе: на сопке Леви в финской Лапландии прошел чемпионат по обниманию деревьев. Участники соревновались в трех номинациях: объятия на скорость, когда за одну минуту нужно было обнять как можно больше сосен и берез, самоотдача - конкурс на самые душевные объятия с конкретным деревом длиной не более 60-ти секунд и фристайл - креативные объятия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Чемпионом по обниманию деревьев в этом году стала Ани Ланкила родом из Хельсинки. Она пришла на конкурс в костюме бурого медведя и теперь бесплатно проведет неделю на горнолыжном курорте Леви.

Идея чемпионата по обниманию деревьев пришла к организаторам - компании HaliPuu, которая владеет местным лесом, - в 2020-м году, во время пандемии. Общение с природой улучшает настроение и уменьшает стресс, говорят они.

В этом году конкурс прошел уже в третий раз.