Цены на газ в Европе: "наденем варежки и свитер"

В Европе готовятся к отопительному сезону и опасаются резкого снижения поставок российского газа, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В конце июля 27 стран ЕС договорились снизить потребление голубого топлива на 15% к весне следующего года. Тогда в Брюсселе настаивали, что мера не коснётся домохозяйств.

В недавнем интервью каналу BFM Business еврокомиссар Тьерри Бретон порекомендовал французам не злоупотреблять климат-контролем летом, а зимой снизить температуру в жилых помещениях на 2-3 градуса.

Рост цен на энергоносители уже заставил экономить владельцев малых предприятий. Вот что говорит о работе своей пекарни Кристоф Могар из французского Руана: "Раньше мы выпекали свежий хлеб пять раз в день, сейчас мы были вынуждены снизить производство до трёх партий. К тому же слегка изменился процесс: сегодня на одном противне пекутся и обычные багеты и разные оригинальные изделия - хлеб на специальной муке".

Простые потребители по-разному отнеслись к призыву брюссельского чиновника:

- Такие рекомендации попросту неуместны. Мы вольны делать у себя дома всё что хотим. Ведь мы платим за газ и электричество.

- Если я замёрзну, я возьму ещё одно одеяло.

- Всегда можно натянуть свитер потеплее, надеть носки и варежки.

По другую сторону Ла-Манша на фоне войны в Украине отмечается двузначная инфляция. Движение "Don't Pay UK", объединившее более ста тысяч человек, предлагает британцам не платить по счётам.

"Я переведу средства с расчетного на сберегательный счёт, и они получат деньги только если наши требования будут услышаны," - говорит жительница Уэст-Йоркшира.

Лидеры движения призывают отключить автоматические денежные переводы с 1 октября.

- Если все откажутся платить, может быть это и сработает. Я готов на это пойти.

Правительство пообещало сделать скидку тем, кто включает энергозатратные приборы в непиковые часы. Так стирки по ночам могут помочь британцам сэкономить до 7 евро (6 фунтов) за киловатт-час.