В России за сутки выявили более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 967, летальных исходов из-за ковида - на 69.

Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 33 061 случай заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии - 19 181 371 и 383 686 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 869 против 22 281 днем ранее, до 18 337 736.