https://news.day.az/world/1489248.html Чавушоглу о том, сколько зерна перевезено из украинских портов
Чавушоглу о том, сколько зерна перевезено из украинских портов
Со дня подписания зернового соглашения на сегодняшний день украинские порты покинули 33 судна.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "Haber Global".
Он сказал, что в настоящее время нет серьезных проблем в реализации соглашения.
"Бывают некоторые технические вопросы, которые тоже решаются. До сих пор было перевезено 723 тысячи тонн зерна, и оно доставлено в африканские страны", - отметил глава МИД Турции.
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