Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi

Турецкое правительство поставило украинским военным 50 бывших в употреблении противоминных машин "Кирпи" (Kirpi). Об этом сообщает Defense News со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителя правительства, поставка машин "Кирпи" стала результатом правительственного соглашения, а не сделки между Украиной и турецкой компанией BMC. "По соглашению Министерство национальной обороны Турции поставило Украине первую партию из 50 "Кирписов", - сообщил Defense News источник в правительстве на условиях анонимности.

Официальный представитель BMC подтвердил Defense News поставку и структуру контракта. "Эта сделка никоим образом не касается нашей компании", - сказал представитель BMC, также попросив об анонимности.