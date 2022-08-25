В Китае пассажир заплатил таксисту $7000 за проезд на красный свет и быструю езду

В Китае пассажир заплатил таксисту $7000 за проезд на красный свет светофора и быструю езду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал таксист по фамилии Чай, на прошлой неделе он подобрал пассажира, который, по его мнению, вел себя странно. Мужчина был взволнован и сказал водителю быстрее уехать в другой город, заплатив сразу большую сумму.

Когда Чай подъехал к светофору, пассажир попросил его проехать на красный свет. Таксист объяснил, что не хочет нарушать правила, но клиент пообещал ему компенсировать все расходы. По словам водителя, в этот момент он почувствовал опасность и попросил помощи у коллег.

Поняв, что договориться не получится, пассажир выбежал из машины, а таксист обратился в полицию. Кроме того, Чай вернул все деньги, заплаченные клиентом. Проведя расследование, офицеры сообщили, что мужчина, которого подвозил китаец, поссорился со своей семьей перед тем, как сесть в автомобиль.