В Финляндии выступили за создание базы НАТО в стране

Коалиционная партия Финляндии выступает за создание постоянной базы НАТО в стране, заявил руководитель парламентской группы фракции Кай Мюккаен. Его слова приводятся на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Мюккаена, необходимо "решительно продвигать" идею размещения в стране "многонациональных функций" Североатлантического альянса, в частности, регионального командного центра или центра передового опыта для Арктического региона.

Финляндия должна стремиться стать надежным игроком НАТО, подчеркнул Мюккаен, кроме того, Хельсинки имеют реальные шансы получить базу альянса из-за самой протяженной среди других стран объединения границы с Россией, а также благодаря опыту по защите Балтийского моря и Арктического региона.