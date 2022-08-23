Мужчина тихо проломил полбанка в Приморье и украл 12 млн рублей

В приморском городе Лесозаводск грабитель проломил пол банка, вытащил оттуда 12 миллионов рублей и остался незамеченным. Подробности рассказали жители пятиэтажки, в которой находится отделение банка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Дом стоит совсем недалеко от центра города - на улице Пушкинской. А банк работает на первом этаже здания. Ограбили его ночью в прошедшие выходные.

Жители пятиэтажки признались, что грохота во время ограбления не было слышно. А на сигнализацию никто не обратил внимания, так как до этого она очень часто включалась.

Помимо банка, на первом этаже дома находится всего одна квартира. Женщина, проживающая там, также заявила, что не слышала, как в отделении проломили пол.

"В квартире я провожу 95 процентов своего времени. У нас были моменты, когда соседи долбили стены, но это было наверху, а не в подвале. Тем не менее слышимость в доме хорошая. Как я поняла, сейф в банке находился в самой дальней части помещения. Это офис, который прилегает к комнате, в которой я работаю. Но ни я, ни мои ученики ничего не слышали, никаких подозрительных звуков. Я думаю, что грабители были очень терпеливые и усердные. Такое ощущение, что они в течение года пилили пол пилочкой. Потому что проломить такую дырку бесшумно невозможно", - рассказала она в беседе с "КП Санкт-Петербург".

Женщина добавила, что вход в банк прилегает к двери в подъезд и попасть туда, минуя окна, просто невозможно. Однако в день ограбления жители дома не видели подозрительных людей.

"Ночью с субботы на воскресенье у меня была температура. Я просыпалась в два часа ночи. И слышала разговор мужчины у меня под окнами. Он говорил по телефону или с кем-то другим, я не поняла. Выглянула, но почему-то никого не увидела. О чем был разговор, тоже не разобрала. Никакого шума или сверления больше не было", - добавила собеседница издания.

Кроме того, она указала, что в выходные сигнализация в банке не срабатывала вообще. На место даже приезжала охрана, но никаких следов взлома специалисты не обнаружили. А заходить внутрь банка никто не стал.

Сейчас жители пятиэтажки предполагают, что банк ограбили его же сотрудники. По кадрам с камер наблюдения видно, что пробравшийся в отделение мужчина слишком хорошо ориентируется в помещении. Он сразу находит камеры и пытается залить их краской. Также ему известно, где стоит сейф.

"Грабители знали с точностью до миллиметра, где находится сейф. Кроме этого, кто-то должен был знать, в какой день деньги будут лежать в сейфе, что они вообще там есть. Иначе зачем придумывать такую сложную схему и рисковать?", - считает женщина.

Всего из банка украли 12 миллионов рублей. На данный момент неизвестно, были ли у грабителя сообщники. А в региональном главке МВД никак не комментируют произошедшее.