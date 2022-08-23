https://news.day.az/world/1489279.html В Кирове девушка попыталась украсть коньяк - ВИДЕО
В Кирове девушка попыталась украсть коньяк - ВИДЕО
В Кирове девушка попыталась украсть коньяк и пронести его мимо кассы в трусах. Момент кражи попал в объектив камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Девушка берет с полки чекушку, поднимает футболку и прячет добычу. В это время ее молодой человек прикрывает воровку от сотрудницы магазина.
Но довести кражу до конца не удалось - у самого выхода добыча предательски выскользнула из нижнего белья и разбилась.
На шум прибежал охранник. В результате нетрезвой парочке все же пришлось оплатить алкоголь.
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