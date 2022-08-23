Индекс деловой активности в Европе в августе снизился

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в августе сократился до 49,2 пункта. В июле этот показатель составлял 49,9 пункта, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании S&P Global, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сокращение в августе оказалось не таким большим, как это прогнозировалось (до 49 пунктов - "Газета.Ru"). Однако индекс деловой активности в еврозоне снижается уже второй месяц подряд из-за сокращения потребительских расходов населения и ограничений предложения из-за кризиса, связанного с антироссийскими санкциями.

На негативную тенденцию также повлияли локдауны в Китае в связи с распространением коронавирусной инфекции. В результате потребители сталкиваются с самой высокой инфляцией за последние десятилетия, а центральные банки вынуждены идти на ужесточение денежно-кредитной политики для поддержки экономик стран еврозоны.