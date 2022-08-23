Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил максимальный показатель 2021 года

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил максимальный показатель предыдущего отопительного сезона зимы 2021-2022 годов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 21 августа 2022 года, выросли до 77,42% - это на 0,19 процентного пункта (п.п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 83,3 млрд куб. м газа. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября - чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).