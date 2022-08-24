В Шотландии запустили крупнейшую в стране морскую ветряную электростанцию

TotalEnergies запустила крупнейшую в Шотландии морскую ветряную электростанцию Seagreen. Об этом сообщается на сайте французской энергокомпании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"TotalEnergies и ее партнер SSE Renewables объявили о первой произведенной энергии на морской ветряной электростанции Seagreen", - отметили в пресс-релизе.

В публикации добавили, что одна из 114 турбин уже была запущена в понедельник. Полный же запуск проекта будет произведен в первом полугодии 2023 года.

Там также указали, что морская ветряная электростанция находится в Северном море, в 27 км от побережья округа Ангус в Шотландии. У компании TotalEnergies 51% от доли проекта, а у SSE Renewables во владении 49%. При этом проект станет самым крупным в Шотландии.