Минздрав Болгарии отменил маски в городском транспорте

Минздрав Болгарии объявил во вторник об отмене с четверга обязательного масочного режима в городском транспорте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Требование ношения защитной маски в городском транспорте отменяется с четверга", - сообщила по итогам заседания экспертной группы при министерстве здравоохранения Болгарии профессор Радка Аргирова, отметив, что в стране отмечается стойкое снижение случаев заражения коронавирусом. Обязательное ношение масок в лечебных заведениях, аптеках и домах престарелых сохраняется.

Как свидетельствуют данные единого информационного портала Минздрава страны, представленные во вторник, в 6,5 миллионной Болгарии за последние сутки COVID-19 заболели 1 750 человек, положительными оказались около 20% тестов на ковид, 16 человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Число госпитализированных в стационары страны уменьшилось до 940 человек, в том числе 45 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта 2020 года, после чего в стране было введено чрезвычайное положение. Спустя два месяца режим ЧП был отменен, но на смену ему по решению правительства пришел режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который отменили 1 апреля 2022 года.