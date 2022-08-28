Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой
Европа переживает, вероятно, самую сильную засуху за последние 500 лет. Об этом сообщает Объединенный исследовательский центр (JRC) Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Более половины территории ЕС (64%) находится в зонах, где были объявлены предупреждения или тревога из-за засухи. По мнению экспертов, сухие и теплые погодные условия в ряде западных регионов и Средиземноморье продержатся до ноября. "Эксперты JRC считают, нынешняя засуха стала самой сильной за последние 500 лет", - указано в заявлении.
Еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль отметила, что такие погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых, приводят к лесным пожарам. По мнению Габриэль, последствия изменения климата "с каждым годом становятся все очевиднее".
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