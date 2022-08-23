В Словакии сообщили об обеспеченности газом до конца предстоящего отопительного сезона

Словакия обеспечена газом для национальных потребителей до конца предстоящего отопительного сезона 2022/2023. Об этом заявил во вторник вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик, слова которого привело Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Словакия обеспечена газом до конца предстоящего отопительного сезона, - отметил Сулик. - В подземных газохранилищах накоплен объем, соответствующий 25 ТВТ⋅ч (тераватт-час - прим. ТАСС). Нам потребуется на отопительный сезон в общей сложности 35 ТВТ⋅ч. Мы полностью обеспечены договорными поставками газа, которые значительно превысят недостающие 10 ТВТ⋅ч".

У словацких властей, по словам вице-премьера, не вызывает беспокойство, что возникнет недостаток газа, необходимого национальным потребителям. Они встревожены резким повышением цен на энергетическое сырье на мировом рынке. "С газом проблем нет, а есть проблемы с сумасшедшей ценой на него, которую недавно вообще было невозможно даже представить", - сказал Сулик.

Словакия получает газ из РФ, а также из Норвегии. Кроме того, в последние месяцы в республику поступает сжиженный газ морским путем.