Меган Маркл выпустила свой первый подкаст

Меган Маркл выпустила первый эпизод своего подкаста с участием Серены Уильямс. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

23 августа на платформе Spotify вышел первый выпуск подкаста "Архетипы" с Меган Маркл. Первой героиней герцогини Сассекской стала ее давняя приятельница и чемпионка по теннису Серена Уильямс. Беседа Меган и Серены касалась амбиций, и того, что это слово становится "грязным, когда речь идет о женщинах".

"Я не помню, чтобы лично я когда-либо ощущала негативный оттенок слова "амбициозный", пока не начала встречаться со своим нынешним мужем. И, очевидно, амбиции, по мнению многих людей, ужасная вещь для женщины", - сказала Меган.

Согласно официальному пресс-релизу, серия подкастов Меган Маркл будет "исследовать ярлыки, которые пытаются удержать женщин". Общаясь с историками и экспертами, герцогиня Сассекская "раскроет происхождение этих стереотипов и проведет открытые беседы с женщинами, которые слишком хорошо знают, как эти стереотипы формируют повествование".