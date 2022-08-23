Камера запечатлела момент серьезной аварии с пострадавшими на МКАД

Днем во вторник, 23 августа, в районе 83-го километра на внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги неподалеку от пересечения с Дмитровским шоссе случилась серьезная авария, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet остановился на проезжей части из-за поломки и вместе с пассажиром вышел из транспортного средства.

Через некоторое время в них врезался таксист, сбивший обоих людей. Пострадавшие выжили и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что один из них был эвакуирован вертолетом Московского авиацентра в сопровождении врачей территориального центра медицины катастроф города Москвы.