Преступник в женской одежде расстрелял жителя Ингушетии и сбежал

Жителя Ингушетии расстреляли прямо в его доме. Ночью 21 августа преступник в женской одежде проник в дом, сделал несколько выстрелов в сторону пострадавшего, а потом сбежал, попав на запись камеры наблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина получил пулевые ранения бедра, голени и плеча. С полученными травмами его поместили в реанимацию.

Правоохранители заняты выяснением личности и поиском нападавшего. Орудия преступления на месте не оказалось.