https://news.day.az/world/1489356.html Преступник в женской одежде расстрелял жителя Ингушетии и сбежал - ВИДЕО
Преступник в женской одежде расстрелял жителя Ингушетии и сбежал - ВИДЕО
Жителя Ингушетии расстреляли прямо в его доме. Ночью 21 августа преступник в женской одежде проник в дом, сделал несколько выстрелов в сторону пострадавшего, а потом сбежал, попав на запись камеры наблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина получил пулевые ранения бедра, голени и плеча. С полученными травмами его поместили в реанимацию.
Правоохранители заняты выяснением личности и поиском нападавшего. Орудия преступления на месте не оказалось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре