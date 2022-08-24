Австрийский «МакДональдс» выпустил гель для душа с ароматом Биг-Мака

В австрийском "МакДональдс" появился гель для душа с ароматом Биг-Мака. Об это сообщает TechnikNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постоянные клиенты "МакДональдс" в Австрии могут купить гель для душа с запахом фирменного бургера в приложении сети фастфуда за баллы, накопленные от заказов. Стоит новинка - 15 баллов. При этом за покупку салата "Цезарь" покупатели получат 5 баллов, а за большую упаковку "Чикен Макнаггетс" - 8 баллов. Сообщается, что пока косметическая новинка от сети ресторанов быстрого питания доступна только в Австрии.

По словам журналистов издания, которым удалось попробовать новый гель для душа, он пахнет "скорее как огурец", нежели как культовый бургер "МакДональдс". При этом некоторые особо предприимчивые поклонники сети уже придумали способ заработать на новинке. Так, на местном сайте объявлений уже появились предложения купить новинку. Цена варьируется от €2 до €20.