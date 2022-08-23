https://news.day.az/world/1489373.html Минобороны Турции обвинило Грецию
Минобороны Турции обвинило Грецию
Минобороны Турции обвинило Грецию в преследовании своих истребителей F-16, выполнявших миссию НАТО в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Kathimerini.
Источники в оборонном ведомстве утверждают, что греческие истребители заблокировали радарами F-16, чтобы помешать вылету турецких боевых самолетов. Отмечается, что сразу после того, как Греция установила радиолокационный захват военных самолетов, был дан необходимый ответ, и греческие самолеты были удалены из района.
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