Турция выступает за двухстороннее решение палестинского вопроса

"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку в палестинском вопросе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом.

Он отметил, что Турция признает палестинское государство с момента его провозглашения и на всех международных платформах выступает за принцип двухстороннего решения.