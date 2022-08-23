https://news.day.az/world/1489377.html Турция выступает за двухстороннее решение палестинского вопроса - Эрдоган
Турция выступает за двухстороннее решение палестинского вопроса - Эрдоган
"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку в палестинском вопросе".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом.
Он отметил, что Турция признает палестинское государство с момента его провозглашения и на всех международных платформах выступает за принцип двухстороннего решения.
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