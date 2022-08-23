В Хорватии британку ударила молния на глазах у дочери

В Хорватии 47-летнюю туристку из Великобритании ударило молнией во время отдыха на пляже. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Mirror.

Инцидент произошел днем 20 августа 2022 года на курорте Сплит. Женщина вместе с дочерью отдыхали на пляже, как внезапно испортилась погода. Когда они побежали в сторону отеля в британку ударила молния.

Случившееся заметил медицинский работник, который присутствовал на соревнованиях по триатлону - он реанимировал женщину, а после передал ее бригаде экстренной службы.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у нее травма головы и множественные ожоги тела.