Переговоры Акара и Остина

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве Национальной Обороны Турции.

Было отмечено, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы НАТО, двусторонние и региональные вопросы.

Кроме того, Акар и Остин обменялись информацией и мнениями по вопросам обороны и безопасности, в частности, о том, что происходит в Украине, борьбе с терроризмом, поставках F-16.