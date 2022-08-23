https://news.day.az/world/1489383.html Переговоры Акара и Остина
Переговоры Акара и Остина
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве Национальной Обороны Турции.
Было отмечено, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы НАТО, двусторонние и региональные вопросы.
Кроме того, Акар и Остин обменялись информацией и мнениями по вопросам обороны и безопасности, в частности, о том, что происходит в Украине, борьбе с терроризмом, поставках F-16.
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