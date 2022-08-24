Трамп вывез 700 страниц секретных документов

Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опубликованное письмо архивиста Дебры Уолл.

"Среди материалов в коробках находится более 100 документов с секретными сведениями на более чем 700 страницах (...) Некоторые [документы] включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа", - приводит издание слова Уолл. Письмо архивиста было написано 10 мая и адресовано бывшему федеральному прокурору Эвану Коркорану.