Венесуэла намерена создать совместную экономическую зону с Колумбией
Правительство Венесуэлы предложит новым властям Колумбии создать совместную экономическую зону на сопредельной территории. Об этом заявил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы предложим президенту [Колумбии] Густаво Петро создать крупную торгово-производственную экономическую зону между Северным Сантандером и штатом Тачира", - заявил политик в ходе заседания Национального совета по экономике, трансляция которого велась на его канале в YouTube. Впоследствии такой пилотный проект, считает Мадуро, можно было бы распространить на другие венесуэльские регионы - Амасонас, Апуре и Сулия.
В ходе мероприятия венесуэльский лидер также заявил, что Каракас готовится к открытию всех границ и возобновлению товарооборота с соседним государством. В этой связи он попросил предпринимателей своей страны подготовить экспортные предложения, которые затем будут переданы Боготе.
7 августа в должность президента Колумбии вступил представитель левой коалиции Петро. В ходе предвыборной кампании он заявлял о готовности восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в феврале 2019 года, когда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. После выборов Петро провел телефонный разговор с Мадуро, обсудив вопрос полного открытия границ между двумя странами. В начале августа Мадуро и Петро назначили новых послов в Боготе и Каракасе.
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