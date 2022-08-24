На Кубе возобновилась продажа иностранной валюты населению

Власти Кубы впервые с июня прошлого года возобновили продажу населению иностранной валюты. Приобрести ее можно в 36 обменных пунктах, сообщило новостное агентство Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальный обменный курс в случае с американской валютой равен 120 кубинским песо за доллар. В настоящее время операции проводятся только с наличными деньгами, возможность безналичных расчетов может появиться позднее. Приобрести можно не более $100 или эквивалент этой суммы в другой валюте. Ожидается, что в дальнейшем этот лимит может быть пересмотрен и увеличен.

В начале месяца ЦБ Кубы решил установить официальный курс доллара США на уровне 120 кубинских песо за доллар, увеличив его в пять раз по сравнению с предыдущим показателем. Кроме того, банки вновь начали покупать наличные доллары США. При покупке американской валюты финансовым учреждениям разрешили взимать комиссию до 8%. В случае с другими валютами комиссия не должна превышать 2%.