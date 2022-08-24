Польша отказалась поставлять нефть в Германию

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт в Германии для замены поставок из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает газета The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что завод рассматривает возможность поставлять топливо через польский порт Гданьск. Однако польская сторона возмутилась из-за того, что 54% акций НПЗ владеет "Роснефть".

"Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет "Роснефть". Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого", - заявил сотрудник НПЗ.

В материале говорится, что предприятие также рассчитывает заменить российскую нефть поставками из Казахстана.