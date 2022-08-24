Фанат Tesla вживил себе в руку чип с ключом

Фанат Tesla нашёл оригинальный способ хранить ключ от электрокара всегда под рукой... Точнее - в руке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Автолюбитель вживил себе в правую кисть электрочип, с помощью которого можно открывать машину всего лишь одним касанием. Это уже не первый чип в теле автовладельца - в левой руке у него находится электронный ключ от квартиры и контактная информация.

Он считает, что в 21 веке нужно идти в ногу со временем.