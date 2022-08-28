Большинство японских компаний повысили цены

Большая часть (около 70 процентов) японских компаний повысила цены на свои товары и услуги или планируют сделать это в течение следующих 12 месяцев. Об этом говорится на сайте исследовательского центра Teikoku Databank, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поднять цены с августа 2022 года до августа 2023 года намерены около 31,2 процента фирм. Около 17 процентов компаний намерены сделать это в период с октября по декабрь. По словам аналитического центра, эта цифра в два раза больше, чем по результатам предыдущего опроса. Многие подняли цены в два раза и больше.

Около девяти процентов опрошенных рассказали, что не планируют поднимать цену на свою продукцию. Более всего рост цен затронул бизнес, связанный с продажей техники, стройматериалов, мебели, продукции металлургической и горнодобывающей промышленности. Подорожание коснулось и продуктов питания.