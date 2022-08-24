https://news.day.az/world/1489415.html Иран проведет учения с применением 150 беспилотников
Иран проведет учения с применением 150 беспилотников
Вооруженные силы Ирана в среду, 24 августа, проведут крупномасштабные учения, в которых будут задействованы 150 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам заместителя координатора иранской армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, учения пройдут на всей территории страны с участием всех четырех видов иранской армии.
Сайяри отметил, что в ходе учений будет проведена оценка точности и мощности оружия, качество полета, возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников.
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