Иран проведет учения с применением 150 беспилотников

Вооруженные силы Ирана в среду, 24 августа, проведут крупномасштабные учения, в которых будут задействованы 150 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам заместителя координатора иранской армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, учения пройдут на всей территории страны с участием всех четырех видов иранской армии.

Сайяри отметил, что в ходе учений будет проведена оценка точности и мощности оружия, качество полета, возможности систем наведения и управления, а также боевые возможности беспилотников.