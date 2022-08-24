Президент Сомали объявил "тотальную войну" экстремистам "Аш-Шабаб"

Сомалийские военные проводят тренировки под руководством турецких инструкторов. Рамочное соглашение о технической помощи было подписано между странами ещё в 2010 году. Срок обучения офицеров и сержантов - от 1,5 до 2,5 лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В последние дни интенсивность тренировок увеличилась: президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" экстремистской группировке "Аш-Шабаб" (которая называет себя "филиалом Аль-Каиды"). На выходных её боевики захватили и около 30 часов удерживали отель в Могадишо. При освобождении комплекса использовалось тяжёлое оружие. Жертвами стали около 30 человек, более 120 ранены.