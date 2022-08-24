Умер основатель одного из первых в мире хедж-фондов

Инвестор и основатель хедж-фонда Tiger Management Corp Джулиан Робертсон скончался на 91-м году жизни. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя предпринимателя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Миллиардер умер во вторник, 23 августа, в своем доме на Манхеттене в Нью-Йорке от осложнений с сердцем.

В 1980 году Робертсон основал один из первых хэдж-фондов в мире - Tiger Management Corp с капиталом в 8,8 миллиона долларов. К 1998 году активы компании выросли до 22 миллиарда долларов.

В 2000 году из-за неудачных сделок Робертсон закрыл фонд. За 18 месяцев активы Tiger Management Corp сократились до 6 миллионов долларов. Однако Робертсон все равно остался одним из самых богатых людей мира.