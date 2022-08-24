В штате Техас на реке обнаружены следы динозавров

Небывалая засуха в американском штате Техас привела к пересыханию одной из крупных рек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Le Matin", с тех пор, как русло реки высохло, были обнаружены останки динозавров возрастом 113 миллионов лет. Их следы очень хорошо сохранились благодаря тому, что они находились под водой.

По мнению экспертов, это может быть самый длинный коготь динозавра в мире.

Считается, что эти следы принадлежали динозавру из рода Acrochanthosaurus.

Длина этих существ составляла 5 метров, а масса около 7 тонн.