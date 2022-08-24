В районе Сахалина два судна сорвало с якоря, идет спасательная операция

В районе Сахалина в среду начали спасательную операцию. Там с якоря сорвало два судна.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, число людей, находящихся на двух дрейфующих в Татарском проливе между Сахалином и материком баржах, может достигать 64.

Сообщается, что в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин.

Уточняется, что приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России в Хабаровске и авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации со спасателями на борту.

Вылет авиации будет осуществляться по метеоусловиям.