https://news.day.az/world/1489426.html В районе Сахалина два судна сорвало с якоря, идет спасательная операция - ВИДЕО
В районе Сахалина два судна сорвало с якоря, идет спасательная операция - ВИДЕО
В районе Сахалина в среду начали спасательную операцию. Там с якоря сорвало два судна.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, число людей, находящихся на двух дрейфующих в Татарском проливе между Сахалином и материком баржах, может достигать 64.
Сообщается, что в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин.
Уточняется, что приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России в Хабаровске и авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации со спасателями на борту.
Вылет авиации будет осуществляться по метеоусловиям.
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