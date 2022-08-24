В России создали аналог "Википедии", проект получил название "Руниверсалис". Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az.

На сайте сервиса говорится, что он создан "выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается". "Руниверсалис" уже содержит 8722 статьи.

"Создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда", - подчеркивают разработчики.