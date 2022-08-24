https://news.day.az/world/1489429.html В России создали аналог «Википедии»
В России создали аналог «Википедии»
В России создали аналог "Википедии", проект получил название "Руниверсалис". Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az.
На сайте сервиса говорится, что он создан "выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается". "Руниверсалис" уже содержит 8722 статьи.
"Создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда", - подчеркивают разработчики.
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