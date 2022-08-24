Китай успешно вывел на орбиту спутник Beijing-3B

Китай в среду при помощи ракеты-носителя Long March-2D (LM-2D) осуществил успешный запуск спутника Beijing-3B.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, запуск состоялся в 11:01 по местному времени (07:01 по бакинскому времени) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Как указывается в сообщении, аппарат в основном будет использоваться для предоставления услуг дистанционного зондирования Земли в области мониторинга и управления земельными ресурсами, наблюдения за сельскохозяйственными ресурсами, мониторинга окружающей среды.

Нынешний запуск стал 434-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".