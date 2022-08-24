Дрон впервые в Европе перевез человеческие ткани в больницу

Сегодня дрон впервые в Европе доставил человеческие ткани из одной больницы в другую. Он преодолел расстояние 1,2 км за четыре минуты, пролетев на высоте 80 м и развив скорость 36 км в час, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Беспилотник вылетел из Антверпена ZNA Middelheim в больницу GZA Sint-Augustinus.

Удаленные во время операции человеческие ткани нужно было перевезти в лабораторию одной из двух больниц для проверки на наличие раковых клеток. Уже через 30 минут после доставки был известен результат анализа и врач в другой больнице знал, сможет ли он завершить операцию или нет.

По словам Тома ван де Фрейкена, представителя сети больниц в Антверпене, дроны намного быстрее и надежнее, чем традиционный наземный транспорт, так как "в небе нет ни пробок, ни светофоров".