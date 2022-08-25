Гибель рыбы в Одере: "Это был химический коктейль"

Из-за экологической катастрофы в реке Одер на границе Польши и Германии могло погибнуть до половины всей рыбы, считают в Институте речного рыболовства в Потсдаме. Расследование еще не закончено, но уже понятно, что факторов для изменения состава воды было несколько, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Если рассматривать спутниковые снимки, становится ясно, что в реке увеличена концентрация хлорофилла. Это указывает на большое количество водорослей, часто уменьшающих содержание в воде кислорода.

Оказалось также, что вода в Одере стала более соленой. Высокие температуры и обмеление реки из-за засухи тоже могли повлиять на рыбу.

В Германии сообщают и о повышенном уровне пестицидов, что в Польше отрицают. В свою очередь, польская сторона говорит о наличии 282 неавторизованных сливов канализации в реку.

"Есть несколько органических и неорганических веществ, которые могли сыграть свою роль. Кажется, это был некий химический коктейль. Пока, по нашим данным, ни одно из этих веществ в-отдельности не могло привести к гибели рыбы", - сообщил представитель Министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Андреас Кюблер.

Первые мертвые рыбы были обнаружены на польской стороне реки Одер в конце июля. Теперь немецкие власти обвиняют соседнюю страну в том, что та не сообщила об экологической катастрофе сразу, что затруднило расследование инцидента. На данный момент из водоема было выловлено почти 200 тонн мертвой рыбы.