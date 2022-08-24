В Европу пришла самая сильная за 500 лет засуха

Ситуация, сложившаяся на Озере Брене на границе Швейцарии и Франции, отлично показывает масштаб исторической засухи в Европе. Водоем образовался в горном массиве Юра 12 тысяч лет назад. Раньше его глубина достигала 18 метров, но этим летом озеро высохло почти полностью, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Брюсселе с беспокойством изучают влияние рекордно жаркого лета на природу и людей.

"В последней сводке по мониторингу посевов подчеркивается, что исключительно жаркие и сухие погодные условия во многих частях Европы продолжают значительно снижать прогнозы урожайности посевов этого лета. По мнению ученых Еврокомиссии, в западной части Средиземного моря погода останется теплее и суше обычного до ноября. Как мы говорили ранее, засухи, подобной нынешней, не было по меньшей мере 500 лет", - говорит официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.

Уничтожение посевов - не единственное последствие засухи. Во многих европейских городах и деревнях, как, например, в Ле-Буше-Сен-Николь на юго-востоке Франции, жителям не хватает питьевой воды. Её приходится доставлять грузовиками.

"Одним утром воды не было вообще. Мы предлагали бутилированную воду гостям нашего отеля и бара, чтобы они могли почистить зубы, а мы - приготовить им кофе", - рассказывает владелец отеля Фабьян Рошеди.

Низкий уровень воды в реках и озерах усиливает проблемы с окружающей средой. Во многих водоемах рыба умирает, а водный пассажирский и грузовой транспорт перестает ходить из-за недостаточной глубины.

Другое последствие жары и засухи - пожары, в 2022-м уничтожившие почти 700 тысяч гектаров леса. Это в четыре раза больше, чем в среднем за год.