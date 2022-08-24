https://news.day.az/world/1489489.html В Новосибирске мужчина 12 раз ударил ножом шиномонтажника за отказ разменять купюру - ВИДЕО
В Новосибирске мужчина 12 раз ударил ножом шиномонтажника за отказ разменять купюру - ВИДЕО
Мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника шиномонтажной мастерской в Новосибирске. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации канала, в мастерскую пришел незнакомый мужчина и попросил разменять крупную купюру. Однако получил отказ и ушел. Спустя некоторое время он вернулся с ножом и напал на работника шиномонтажки. Во время драки посетитель 12 раз ударил ножом сотрудника мастерской.
Пострадавший сумел вытолкать незнакомца из помещения, а затем доехать до больницы. Там он потерял сознание. Нападавшего вскоре задержали, работник мастерской остался жив.
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