В Новой Гвинее появились министерства кофе и пальмового масла

Власти Папуа - Новой Гвинеи сформировали новый кабинет министров страны и создали министерства кофе и пальмового масла. Об этом в среду сообщает радиостанция New Zealand National, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в состав нового правительства страны, сформированного по итогам всеобщих парламентских выборов, вошли 32 министра. Два новых ведомства - министерства пальмового масла и кофе - возглавили Франсис Манеке и Джо Кули соответственно.

Как отметили в новогвинейском правительстве, кофе и пальмовое масло являются наиболее значимыми продуктами экспорта для страны, а потому для развития и расширения их производства и были созданы отдельные структуры.

Парламентские выборы в Папуа - Новой Гвинее прошли со 2 по 22 июля 2022 года. Предвыборная кампания и процесс подсчета голосов был ознаменован вспышкой насилия и несколькими межплеменными конфликтами, в которых 49 человек погибли, более 20 получили травмы.