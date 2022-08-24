https://news.day.az/world/1489542.html Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 15 человек
Муссонные дожди в Пакистане унесли жизни 15 человек
Жертвами проливных дождей в пакистанской провинции Синд стали 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Власти Пакистана сообщили, что стихия затронула в целом 900 000 человек, разрушено 26 600 построек.
37 500 человек размещены в палаточных городках.
Министр иностранных дел страны Билавал Бхутто Зардари обратился в ООН с просьбой о помощи.
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