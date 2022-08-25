В Японии упростят правила ведения коронавирусной статистики

Власти Японии упростят правила регистрации случаев заражения коронавирусом, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения. Об этом заявил журналистам в среду премьер-министр Фумио Кисида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Муниципалитеты смогут по своему усмотрению вести статистику и включать в нее только госпитализированных пожилых людей и людей с рисками развития тяжелых симптомов, которым требуется лечение", - сказал он. По словам главы правительства, это должно позволить снизить загруженность больниц, которые помимо непосредственного лечения вынуждены справляться с большим объемом данных о количестве зараженных.

Как сообщает агентство Kyodo, в перспективе власти Японии также планируют рассмотреть возможность переквалифицировать COVID-19 в сезонный грипп, если его тяжесть уменьшится.

Япония в июле и августе этого года столкнулась с резким ростом темпов распространения коронавируса. В последние два месяца в стране регулярно обновляются антирекорды суточного прироста новых случаев заражения. Так, на прошлой неделе этот показатель впервые с начала пандемии превысил 255 тыс. Смертность также продолжает находиться на высоком уровне.

В то же время в стране не действуют никакие ограничения, связанные с распространением инфекции. Власти призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет - пройти дополнительную вакцинацию. С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 17,5 млн человек, около 37,6 тыс. умерли. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находятся не менее 646 инфицированных пациентов.