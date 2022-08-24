https://news.day.az/world/1489556.html Из Украины отправлены еще два судна с зерном
Из Украины отправлены еще два судна с зерном
Отправка зерна из украинских портов продолжается, как и планировалось.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
"Сегодня утром из украинского порта Одесса отправлены еще два судна", - говорится в сообщении министерства.
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