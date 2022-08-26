Эсминец ВМС США получил лазерную установку

Эсминец Preble типа Arleigh Burke ВМС США получил лазерное оружие HELIOS, предназначенное для наблюдения и ослепления противника, сообщает The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin, передает Day.Az.

Отмечается, что 60-киловаттный лазер установили на борт корабля несколько недель назад. Он размещен на платформе, изначально предназначавшейся для 20-мм пушки Vulcan корабельного зенитного артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS.

По данным издания, лазерная установка может ослеплять оптические системы на самолетах и кораблях противника. The Drive пишет, что Lockheed Martin уже договорилась с ВМС США об установке еще одной HELIOS на второй корабль типа Arleigh Burke.

Ранее сообщалось, что Американский оборонный концерн Northrop Grumman Corp до конца года проведет испытания прототипа боевого лазера с постепенным увеличением мощности.

До этого американские военные смогли сбить лазером артиллерийскую мину. Операция прошла в рамках испытаний 50-киловаттного боевого лазерного модуля Raytheon. Луч уничтожил несколько 60-мм мин.